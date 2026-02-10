Прокуратура добилась усиления антитеррористической защищенности ярмарки

Администрацию Орла обязали выделить деньги на устранение нарушений.

С иском в суд обратилась прокуратура Заводского района. Надзорный орган действовал в интересах неопределенного круга лиц.

Прокуратура проверила ярмарку «Хлебосольный выходной» (район «Гаммы») и выявила нарушения требований законодательства о противодействии терроризму (ФЗ от 06.03.2006 № 35 и постановление Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273): отсутствует система видеонаблюдения; нет системы оповещения и управления эвакуацией; не установлены информационные стенды; нет физической охраны специализированной организации; отсутствует кнопка тревожной сигнализации. При этом ярмарка отнесена к первой категории опасности.

Прокуратура потребовала в течение полугода оборудовать ярмарку в соответствии с нормативами. МБУ «Спецавтобаза» принимало меры, но не смогло устранить нарушения полностью из‑за отсутствия финансирования. Администрация Орла отрицала свою ответственность, однако ее сочли надлежащим ответчиком. Согласно ГК РФ, бремя содержания имущества лежит на собственнике, в данном случае – муниципальном образовании.

Администрация Орла должна выделить необходимые средства в течение трех месяцев с момента вступления решения в силу. МБУ «Спецавтобаза» обязали провести необходимые мероприятия после получения финансирования.

Мотивированный текст решения Северного районного суда изготовлен 26 января 2026 года.

ИА “Орелград”