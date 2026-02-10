Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026

Началась регистрация участников и представителей СМИ на шестую ежегодную конференцию по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Мероприятие пройдет 8–9 апреля 2026 года в Москве в инновационном кластере «Ломоносов». Регистрация доступна на сайте конференции.

Программа конференции включает более 60 отраслевых и научных сессий, дискуссий, кейс-разборов и докладов. В повестке — ИИ-агенты, управление данными, модели ИИ нового поколения, рекомендательные системы, ИИ-трансформация бизнеса, робототехника, применение искусственного интеллекта в кибербезопасности, а также актуальные исследования в области работы с данными в мире.

Участниками Data Fusion 2026 станут представители технологических и индустриальных компаний, финансового сектора, органов власти, научных и образовательных организаций, а также эксперты, исследователи и предприниматели, работающие с данными.

В рамках конференции состоится награждение победителей соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest. Конкурс пройдет с 9 февраля по 30 марта 2026 года и будет посвящен разработке и тестированию ML-решений для реальных банковских задач. Пройдет церемония вручения премии Data Fusion Awards, направленной на продвижение технологий работы с данными и ИИ, а также награждение победителей конкурса научных статей «Научный прорыв года в ИИ» от Института ИИ МГУ и ВТБ. Призовой фонд Data Fusion Contest 2026 составляет 3 млн рублей.

В 2025 году Data Fusion посетили 2700 человек. Состоялись выступления более 300 спикеров, среди которых Председатель Правительства России Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители крупнейших технологических компаний России и ведущие ученые.

ИА “Орелград”