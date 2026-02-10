В Орле женщина родила тройню

10.2.2026 | 17:01 Новости, Общество

Подобные случаи не являются частыми для нашего региона.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщают “Вести-Орёл”.

Роды принимали в Орловском перинатальном центре. По данным СМИ, в предыдущий раз именно в этом учреждении тройняшки регистрировались целых пять лет назад.

В среднем появление трёх малышей сразу – это один случай на примерно 7000 родов. Как правило, тройняшки – это, в основном, мальчики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Орловском перинатальном центре родился 2581 ребенок – 1346 мальчиков и 1235 девочек.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU