Работники общепита оказались самыми бедными в Орле

О заработной плате в Орловской области в ноябре 2025 года рассказали статистики.

В Орловской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2025 оказалась самой низкой у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 36 895 рублей. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Чуть выше в рейтинге расположились работники сферы предоставления прочих видов услуг – 45 776 рублей, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 45 954 рубля, сферы образования – 47 772 рубля, сферы здравоохранения и социальных услуг – 56 652 рубля.

Для сравнения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в ноябре 2025 года составила 63 053 рубля. До среднеобластного уровня немного не дотянули работники сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (59 006 рублей) и сферы оптовой и розничной торговли (58 513 рублей). Лишь семь секторов региональной экономики обеспечили свои работникам заработок, выше среднеобластного.

Так, первое место по уровню зарплат сохранили за собой работники финансовой и страховой деятельности, которые заработали в ноябре по 84 197 рублей. Далее следуют: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 80 198 рублей, обрабатывающие производства – 73 371 рубль, деятельность в области информации и связи – 72 152 рубля, транспортировка и хранение – 70 897 рублей, государственное управление – 64 647 рублей, строительство – 64 340 рублей.

В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется дифференциация, отмечают статистики. По их подсчетам, по сравнению с октябрем 2025 года номинальная зарплата в регионе снизилась на 1,2 процента, но по сравнению с ноябрем предыдущего года она увеличилась на 12,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, то есть уровня инфляции, в ноябре 2025 года выросла по сравнению с ноябрем 2024 года на 4,8 процента.

ИА «Орелград»