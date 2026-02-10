«Прямая речь»: как диалог о городе меняет сознание орловцев

Это больше, чем культурная программа. Это попытка переосмыслить связь горожан с родным краем через живой, честный разговор.

Партия «Новые люди» запустила в Орле просветительский эксперимент под названием «Прямая речь». Проект не ограничивается форматом «доклад — вопросы из зала». Здесь эксперты и слушатели равноправны: вместе они исследуют историю, архитектуру, культуру и даже модные течения. И что особенно важно — в этом диалоге рождаются идеи, способные повлиять на будущее.

Две уже состоявшиеся встречи показали: интерес к судьбе Орла огромен, а потребность в открытом обсуждении — остра. Первая лекция в октябре 2025 года стала своего рода манифестом культурной идентичности. Эксперты — культурологи и дизайнеры — говорили о том, чем уникален Орел: от архитектурных деталей старинных зданий до современных трендов, отражающих дух времени. Десятки человек не просто слушали — они включалась в разговор, задавали вопросы, спорили, дополняли. Это был не монолог знатоков, а коллективное осмысление того, что делает наш город особенным.

Вторая встреча, прошедшая в январе 2026 года, вышла еще более прикладной. Тема — «Туристический потенциал Орла» — оказалась не только актуальной, но и мобилизующей. Спикеры предлагали концепции, а слушатели тут же их дорабатывали: предлагали маршруты по историческим улицам, рассуждали о роли гастрономии и промышленного туризма, обсуждали, как местные кафе и заводы могут стать точками притяжения для гостей города.

Особенно ценно, что проект собрал под одной крышей совершенно разных людей — от академических экспертов до предпринимателей и просто неравнодушных горожан. Среди спикеров были:

Наталья Ковешникова — кандидат культурологии, доцент ОГУ им. И. С. Тургенева, член Совета Национального комитета ИКОМОС;

Павел Ковешников — эксперт моды, кандидат наук, член международной ассоциации «Союз дизайнеров»;

Светлана Ковалева — президент Торгово‑промышленной палаты Орловской области, председатель Совета регионального отделения партии «Новые люди»;

Дарья Черных — депутат Орловского городского совета, дизайнер и предприниматель;

Иван Картуков — менеджер кофейни «Орбита», представляющий сферу малого бизнеса;

Денис Сысоев — экскурсовод‑историк с многолетним стажем, знающий Орел до мельчайших деталей.

Проект «Прямая речь» объединяет неравнодушных к судьбе родного города орловцев. Партия «Новые люди» совместно с партнерами – кофейней «Орбита» и магазином Patch&Go создали площадку для единомышленников. Это не зал с рядами стульев, а пространство, где можно подойти к эксперту после выступления, продолжить разговор за чашкой кофе, обменяться контактами. Инициативы вроде «Прямой речи» — не просто приятное дополнение к городской жизни. Они выполняют ключевую социальную функцию, сближая поколения, обогащая культурную среду, стимулируют гражданское участие, создают сообщество единомышленников.

Команда «Новых людей» уверена в том, что таких мероприятий должно становится больше. Следующая встреча в рамках проекта состоится уже в марте.

ИА “Орелград”