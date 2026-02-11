В Орле уже начали отмечать День защитника Отечества

Официальные городские мероприятия пройдут с 11 по 20 февраля.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте Администрации Орла.

Всего запланировано 16 меропрятий.

Основные пройдут 19 и 20 февраля. 20 числа в 10 часов на бульваре Победы у стелы «Город воинской славы» состоится торжественный митинг. В 12 часов в сквере Танкистов у памятника маршалу Ивану Баграмяну — возложение цветов.

19 февраля состоится возложение цветов к памятным знакам в честь Орловских партизан и подпольщиков, воинов деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, защитника дома Павлова Ильи Воронова.

Также запланирован ряд праздничных концертов. 15 числа — в Орловском городском центре культуры, 17 — в центре «Металлург», 19 — в Управлении Росгвардии по Орловской области, 21 — в воинской части 03013.

Для детей проведут экскурсии в пожарно-спасательную часть и Военно-исторический музей. 19 февраля патриотические акции состоятся в школе №35 и библиотеке имени Тургенева. 20 февраля — в Детской художественной школе №1, библиотеке семейного чтения, а также библиотеке имени Фета.

В этот же день в библиотеке имени Крылова проведут интерактивную игру на соответствующую тематику. 22 февраля в библиотеке Пушкина состоится патриотический квест.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»