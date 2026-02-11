Прокуратура оспорила сделки по благоустройству набережной Лескова

Иск надзорного ведомства рассмотрел региональный арбитраж.

Исковое заявление подал первый заместитель прокурора области Юрий Пахолков, выступивший в интересах муниципального образования «Город Мценск» в лице Мценского городского Совета народных депутатов. Ответчиками выступили администрация города Мценска и московская компания «ЛААРДИ». Прокурор просил о признании четырех сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

Представитель Мценского городского Совета народных депутатов в суде устно указал, что «исковое заявление не затрагивает их интересы». Администрация города Мценска представила отзыв, в котором указано, что «исковые требования являются незаконными и необоснованными, в связи, с чем не подлежат удовлетворению». А вот выступившее в качестве третьего лица Орловское УФАС в письменном отзыве на иск требования прокуратуры поддержало.

Перед подачей иска прокуратурой Орловской области была проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Были выявлены нарушения при проведении администрацией Мценска закупок у единственного поставщика. Так, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» были запланированы мероприятия по благоустройству набережной реки Зуша – объект именовался как «Набережная Лескова».

В декабре 2024 года мэрия заключила с единственным поставщиком, компанией «ЛААРДИ», договор по выполнению инженерно-геодезических изысканий на указанно объекте. Его цена составила 503,2 тысячи рублей. Контракт должен был быть исполнен в срок до 16 декабря 2024 года. Он был исполнен вовремя, в январе 2025 года мценские власти оплатили его. Прокуратура обратила внимание на то, что в том же декабре 2024 года, в те же дни, администрация Мценска заключила с тем же единственным поставщиком еще один контракт по выполнению инженерно-геологических изысканий на том же объекте.

На этот раз цена контракта составила 315,7 тысячи рублей. В техническом задании к указанному контракту были установлены технические к выполняемым работам. Потом выяснилось, что в тот же день стороны заключили и третий контракт по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий на «Набережной Лескова» на сумму 362 тысячи рублей, а также договор по выполнению инженерно-экологических изысканий на «Набережной Лескова» на сумму 585 тысяч рублей.

Всего было заключено четыре контракта с одним и тем же единственным поставщиком на общую сумму 1,765 миллиона рублей. По мнению областной прокуратуры, четыре контракта были заключены в очень короткий период времени «по однородным и идентичным работам, не имеющим конечной потребительской ценности для заказчика, а предполагающимся для дальнейшего их использования при проектировании».

В иске прокурор указал, что заключение четырех идентичных контрактов является искусственным дроблением сделки для формального соблюдения специальных ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. А это «приводит к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к участию в торгах на право заключения контракта на выполнение спорных работ».

Несмотря на возражения ответчиков, суд согласился с мнением надзорного органа. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Арбитраж признал недействительными перечисленные выше муниципальные контракты и обязал подрядчика возвратить администрации города Мценска уплаченные по контрактам денежные средства. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

