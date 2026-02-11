Нарушения по «Мценской версте» устранили

Чиновники выполнили требования предписания КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила законность и результативность использования средств областного бюджета, предоставленных городу Мценску, в том числе на благоустройство общественной территории «Мценская верста». Доклад о выявленных нарушениях прозвучал в стенах Орловского облсовета народных депутатов. По итогам проверки КСП внесла представление в адрес главы города Мценска.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты уже принят ряд мер. В частности, как сообщает КСП, «обеспечен возврат бюджетных средств по факту закупленных цветов на объект благоустройства «Мценская верста» по стоимости, превышающей их фактическую стоимость, а также возврат бюджетных средств по устройству 10 колодцев, фактически невыполненных подрядчиком на объекте благоустройства».

Ранее аудиторы сообщали, что заказчик оплатил цветы по цене, превышающей их фактическую стоимость, что не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств. Кроме того, заказчиком были приняты и оплачены топиарные фигуры, фактически не установленные на объекте благоустройства «Мценская верста».

В ходе проверки аудиторы также оценили расходование средств, выделенных из областного бюджета на капитальный ремонт моста через суходол по улице Рева. В отчете КСП отмечено, что в данном случае заказчик принял и оплатил работы ненадлежащего качества и работы, не выполненные подрядчиком. Теперь счетная палата информирует, что по итогам рассмотрения представления «обеспечен возврат бюджетных средств по факту невыполненных подрядчиком работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия и выполнение работ по укладке асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта в соответствии с требованиями ГОСТ».

Также обеспечен возврат бюджетных средств «по факту невыполненных подрядчиком работ по устройству двух сборных типовых железобетонных колодцев при капитальном ремонте моста через суходол по улице Рева».

ИА “Орелград”