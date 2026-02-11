От орловчанки потребовали погасить кредит 20-летней давности

Задолженность за 20 лет составила 100 тысяч рублей.

Гражданское дело, которое может обогатить судебную практику РФ, рассмотрел Залегощенский районный суд Орловской области. Он рассудил спор о погашении кредита, который был выдан местной жительнице одним из банков еще в 2006 году. Истец пояснил, что, по его мнению, по тому кредитному договору у ответчицы возникло обязательство уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, комиссии и штрафы.

Кроме того, орловчанка должна была вернуть банку заем в установленные договором сроки, но этого не сделала. С точки зрения права, она не исполнила обязательства, которые сама взяла на себя при заключении кредитного договора. В результате у нее возникла задолженность, которую истец просил суд взыскать с гражданки. По подсчетам истца, сумма долга, накопившегося в период с июня 2006 года по сентябрь 2022 года, составила 100 тысяч рублей.

Также истец просил суд возложить на ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей. Женщина в судебное заседание не явилась, но на иск отреагировала. Ранее она подала в суд заявление, потребовав применить срок исковой давности к заявленному иску. По ее мнению, срок предъявления ей подобных претензий давно истек. И суд с ней согласился. Странно, что банк ждал целых 20 лет.

«Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку срок для обращения в суд с требованиями о взыскании долга истек, ходатайство о восстановлении пропущенного срока исковой давности истец в ходе рассмотрения дела не заявлял. Решение суда вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба Залегощенского районного суда.

ИА “Орелград”