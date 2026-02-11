Правила выдачи охотничьих билетов изменили по протесту прокуратуры

Новый порядок разработали областные власти.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области разработал новый административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов. Он был подготовлен в связи с необходимостью приведения регламента в соответствие с законодательством Российской Федерации. Дело в том, что в декабре 2025 года в департамент поступил протест Орловского природоохранного межрайонного прокурора.

Протест касался действовавшего на тот момент административного регламента по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, утвержденного в 2023 году. Прокуратура в своем протесте указала на то, что приказ департамента об утверждении регламента морально устарел. Например, в нем имелись ссылки на приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20 января 2011 года № 13 об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета.

Однако указанный приказ министерства утратил силу с 1 января 2025 года. Ему на смену пришел приказ Минприроды России от 24 сентября 2024 года № 579 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета, формы охотничьего билета». Этим документом был утвержден новый порядок выдачи и аннулирования охотничьего билета и форма охотничьего билета. Кроме того, как выяснилось, структура орловского регламента не в ой мере соответствовала требованиям Федерального закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Учитывая это, департамент решил утвердить новый административный регламент, соответствующий требованиям действующего законодательства. Отныне он будет определять стандарт, состав, последовательность и сроки выполнения административных действий при предоставлении указанной государственной услуги. Право на ее получение имеют физические лица, достигшие возраста 16 лет, проживающие в Орловской области, не признанные недееспособными, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, не лишенные права на охоту.

Максимальный срок для выдачи охотничьего билета, по новому регламенту, составляет пять рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и необходимых документов. На аннулирование охотничьего билета новый регламент отводит чиновникам один рабочий день с даты регистрации такого заявления. Данная услуга предоставляется без взимания платы. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления – не более 15 минут.

ИА “Орелград”