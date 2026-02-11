Орловцам обещают 100-процентную сортировку отходов

Утверждены обновленные стратегические приоритеты государственной программы.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области». Она предусматривает дальнейшее развитие перерабатывающей индустрии и системы ответственности, обеспечивающей размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) в замкнутом технологическом цикле.

Также программой предусмотрены мероприятия по «исключению несанкционированного размещения отходов в окружающей среде, минимизацию объемов образуемых и захораниваемых отходов, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, достижение экологической безопасности». Приоритетными направлениями названы сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования.

«Сокращение образования отходов и снижение класса опасности на площадке для накопления ТКО могут быть достигнуты только за счет раздельного накопления отходов, – следует из паспорта программы, объем финансирования которой составляет 140 миллионов рублей. – Такое накопление позволяет уже на стадии приема отходов от населения выделить вторичное сырье, а значит, сократить образование отходов. Также раздельное накопление является наиболее доступным способом уменьшения объема образующихся опасных отходов и снижения классов опасности отходов».

Проблема накопления отходов, в том числе отходов производства и потребления, является одной из основных угроз экологической безопасности как для Российской Федерации в целом, так и Орловской области в частности, считают в областном правительстве. Неуклонно возрастают объемы образования отходов. Эксперты отмечают, что за последние 15 лет значительно изменились как объемы образования ТКО на душу населения, так и их морфологический состав.

В первую очередь это обусловлено увеличением доли различного рода упаковок в структуре отходов, а также появлением новых видов мусора, до этого не свойственных структуре потребления. Среди накопленных проблем власти региона отмечают: значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки; недостаточно эффективное функционирование системы раздельного сбора отходов; отсутствие развитой сети пунктов приема вторичных материальных ресурсов.

«Реализация государственной программы оказывает влияние на достижение целевого показателя «Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья» национальной цели развития РФ «Экологическое благополучие», утвержденной указом президента РФ от 7 мая 2024 года № 309», – говорится в документе.

