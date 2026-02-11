В Орле впервые начнут готовить специалистов по школьному питанию

Это будут делать в Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени Русанова.
Полностью название нового направления звучит как «подготовка специалистов по организации школьного, диетического, спортивного и производственного питания». Об этом сообщают «Вести-Орёл».
Информацию обнародовала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Патова. «Это впервые такая специальность будет организована в наших учреждениях», – уточнила она.
СМИ сообщает, что также планируется начать обучение по специальности «эксплуатация беспилотных систем», причём готовить будут несовершеннолетних.
ИА «Орелград»