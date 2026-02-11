Суд не позволил чиновникам отнять грант у орловчанки

Чиновники посчитали, что ответчица нарушила условия предоставления господдержки.

Исковое заявление в арбитражный суд подал департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. В роли ответчика выступила индивидуальный предприниматель. Чиновники просили суд взыскать с нее средства гранта и проценты за пользование чужими денежными средствами. Бизнес-леди с предъявленными требованиями категорически не согласилась.

Речь идет о гранте, который орловчанка получила в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Он является частью государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденной постановлением правительства региона. Одно из направлений проекта гарантирует господдержку представителям малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, а также молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно.

В 2023 году ответчица приняла участие в конкурсном отборе, который проводил департамент. Она была признана одним из победителей, департамент заключил с ней соглашение о предоставлении за счет областного бюджета гранта в размере 500 тысяч рублей. Средства были выделены целевым назначением, а именно на реализацию заявленного на конкурсный отбор бизнес-проекта по открытию интернет-магазина женской одежды.

В соглашении были прописаны ожидаемые результаты реализации проекта и сроки. По мнению истца, ответчица приняла на себя обязательство вложить в проект за счет собственных средств не менее 25 процентов цены стартапа. И сумма была прописана в соглашении – реализация проекта была оценена в 666 985 рублей. Из них 500 тысяч рублей – средства гранта и без малого 167 тысяч рублей – собственные средства ответчика. В конце 2024 года Контрольно-счетная палата Орловской области провела выездную проверку целевого и эффективного использования бюджетных грантов.

Аудиторы посчитали, что ИП не исполнила обязательство по софинансированию расходов. По их подсчетам, она вложила в проект только 99,99 тысячи рублей, а не 167 тысяч. Это «нарушение» легло в основу иска, в котором чиновники просили отнять у бизнес-леди всю сумму гранта. Однако суд разобрался и защитил права предпринимателя. Оказалось, что перевод на выявленную аудиторами сумму в 99,99 тысячи рублей был произведен по ошибке, которая тут же была исправлена.

Бизнес-леди документально доказала, что указанные денежные средства в полном объеме были возвращены и израсходованы по целевому назначению, что подтверждается банковским ордером и платежным поручением. Суд проверил документы и пришел к выводу, что обладательница гранта вложила в него 167 020 рублей собственных средств. Арбитраж также убедился в том, что интернет-магазин по продаже женской линейки одежды бренда запущен и успешно работает. В удовлетворении исковых требований департамента было отказано, хотя чиновники имеют право попробовать отобрать грант через Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА “Орелград”