Зюганов защитил Лежнева с трибуны Госдумы

Лидер КПРФ вспомнил о советнике орловского губернатора, выступая в парламенте.

Это произошло накануне. Знаменитый орловец посвятил свою речь внутренним общественным угрозам, которые могут стать опасными на фоне обострения глобальной политической обстановки. В своём обращении коммунисты потребовали «честной политической борьбы и широкого диалога».

«31 лидер КПРФ в регионах за последнее время подвергнут уголовным преследованиям. При этом ни по одному из заведённых дел нет доказательств», – заявил Зюганов.

Затем он перешёл к родной области, снова упомянув Сергея Лежнева. Напомним, что политик уже не раз выступал в его поддержку, хотя Лежнев не является членом его партии.

«Фактически всё, что вменяют… Сергею Лежневу шито белыми нитками. И тем не менее он второй год в тюрьме. Те, кто возбудил уголовное дело, раз за разом выкатывают новые обвинения. Но ни одно не подтвердилось. Это прямое насилие над человеком, который давно просится из тюрьмы на фронт. И даже эту его просьбу не удовлетворяют», – высказался лидер коммунистов.

ИА «Орелград»