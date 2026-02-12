В Кромском районе реформа самоуправления может привести к сокращениям

12.2.2026 | 15:33 Новости, Общество

Об этом предупредил глава муниципального образования Андрей Усиков.

Чиновник рассказал об этом в интервью «Первому областному».

Напомним, Кромской район может стать округом (по образцу Орловского). Вопрос обсудили в местном совете.

«Это наш внутренний процесс, который упростит способ управления», – пояснил Андрей Усиков. Планируется, что реформа произойдёт до конца текущего года. Однако сначала необходимо организовать публичные слушания.

По словам Усикова, под сокращение могут попасть 15 человек. Однако администрация обещает помочь им в дальнейшем трудоустройстве.

Также округом может стать Новодеревеньковский район.

