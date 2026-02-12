«Единая Россия» включит в народную программу партии новые предложения по поддержке бойцов

Экспертное сообщество внесет инициативы для актуализации программного документа ЕР

«Единая Россия» приступила к формированию обновленной народной программы. В нее внесут свои предложения граждане, а также лидеры общественного мнения и профильные эксперты. В частности, к разработке документа привлечены Герои России, участники специальной военной операции, представители науки и высшего образования, сотрудники ракетно-космической и атомной отраслей, а также деятели промышленности, бизнеса, реального сектора экономики, общественных организаций и профсоюзов.

Встречу с экспертным советом провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что несмотря на то, что выборы в Госдуму запланированы на сентябрь, определять содержание программы необходимо уже сейчас. При этом важно принимать во внимание изменившуюся обстановку.

– В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего предвыборного документа прошло уже пять лет, – заявил Дмитрий Медведев.

В новом документе будет два блока. Первый – это предвыборная программа, охватывающая все сферы, волнующие граждан: образование, здравоохранение, науку, культуру, поддержку бойцов. В его основу лягут детально проанализированные предложения от населения и экспертного сообщества. А второй блок станет долгосрочным идеологическим фундаментом, содержащим набор основных ценностей партии.

Участники встречи сформулировали предложения, которые могут быть внесены в актуальный документ. Так, Герой России Владимир Сайбель рассказал об инициативе создания специализированной программы трудоустройства ветеранов специальной военной операции на объектах военно-промышленного комплекса. Он отметил, что опыт, полученный бойцами на передовой, будет очень полезен в этой сфере.

– Также есть предложение, которое мы увидели в ходе работы с органами исполнительной власти, адаптировать тяжелую технику для ребят, получивших инвалидность. Ребята готовы учиться работать на ней, особенно в сельской местности. Крупные производители техники готовы к этому направлению, – сказал Владимир Сайбель.

В свою очередь, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева акцентировала внимание на теме семейной политики и сбережения народа. Она также сообщила, что агентство представит наиболее перспективные проекты от бизнеса, некоммерческого сектора и технологических компаний. А глава «Росатома» Алексей Лихачев предложил включить в народную программу «атомную страницу», которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования. Руководитель ОНФ Михаил Кузнецов рассказал, что предложения общественной организации будут сформированы исходя из запросов граждан, поступающих в ходе прямой линии с главой государства, а также обращений в региональные отделения ОНФ.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Медведев сообщил, что эксперты примут участие в серии отчетно-программных форумов партии «Есть результат», которые пройдут во всех федеральных округах страны.

ИА “Орелград”