Во Мценске в сгоревшем доме нашли тело

Скончался 60-летний местный житель.

О ЧП рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Пожар произошёл на местной Советской улице накануне вечером. Полностью выгорела одна комната (общей площадью 7 квадратных метров).

Последствия ЧП ликвидировали восемь сотрудников ведомства на двух спецмашинах.

На месте происшествия обнаружили тело 60-летнего мужчины. Как указали в областном управлении МЧС, с начала текущего года «это уже девятая жертва огненной стихии».

Сейчас причины пожара выясняют специалисты.

ИА «Орелград»