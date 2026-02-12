Во Мценске в сгоревшем доме нашли тело

Скончался 60-летний местный житель.
О ЧП рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.
Пожар произошёл на местной Советской улице накануне вечером. Полностью выгорела одна комната (общей площадью 7 квадратных метров).
Последствия ЧП ликвидировали восемь сотрудников ведомства на двух спецмашинах.
На месте происшествия обнаружили тело 60-летнего мужчины. Как указали в областном управлении МЧС, с начала текущего года «это уже девятая жертва огненной стихии».
Сейчас причины пожара выясняют специалисты.
ИА «Орелград»