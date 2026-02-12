Орловчанке пришлось понервничать из-за квартиры у Черного моря

Жительница Орловской области с удивлением узнала, что право на жилье не может быть зарегистрировано.

Женщина подала иск к ООО «Специализированный застройщик «Черномор» о защите прав потребителя из‑за ошибки при передаче квартиры по договору долевого участия в ЖК «Аллея парк». В акте приема‑передачи оказался дублирующийся кадастровый номер — он совпал с жильем другого лица. Из‑за этой ошибки Росреестр не смог зарегистрировать право собственности. Женщина пропустила срок подачи документов в банк и ей начислили неустойку в размере 60 тысяч рублей. Также она понесла транспортные расходы на поездки для решения проблемы.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать неустойку, выплатить компенсацию морального вреда, взыскать штраф. Дело начали рассматривать у мирового судьи, затем передали в Кромской районный суд по подсудности. В процессе стороны заключили мировое соглашение — представитель застройщика подал ходатайство, истец его поддержала. «Черномор» должен перечислить денежные средства в сумме 80 000 рублей.

ИА “Орелград”