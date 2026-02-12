Открылся обновлённый кадровый центр Орловского округа

12.2.2026 | 11:53 Новости, Экономика

Он находится в Орле на улице МОПРа, 26.

Фото: vk.com/public216831327

Здесь для клиентов созданы комфортные пространства, где можно получить индивидуальную консультацию карьерного или кадрового консультанта, принять участие в групповых мероприятиях и воспользоваться цифровыми сервисами.

Открытие обновлённого центра стало ещё одним результатом комплексной модернизации, в рамках которой все офисы службы занятости внедряют единые стандарты в соответствии с фирменным стилем бренда «Работа России». Как отметил первый заместитель руководителя Кадрового центра Орловской области Владимир Полянцев, благодаря этой работе в минувшем году среднее время трудоустройства граждан сократилось примерно на 13%.

Ранее в Орле на улице Лескова открылся флагманский Кадровый центр «Работа России». Он объединил подразделения по всем районам города.

