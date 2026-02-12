Образ праведника представили на выставке в честь Бориса Зайцева

Мероприятие организовано в выставочном зале Музея писателей-орловцев.

Выставка «Борис Зайцев. Образ праведника» открылась в выставочном зале Музея писателей-орловцев. Как пояснили организаторы, она посвящена 145-летию со дня рождения самобытного писателя и удивительного человека Бориса Зайцева. Выставка предназначена для посетителей старше 12 лет, она продлится до 10 сентября 2026 года. На ней представлены редкие семейные фотографии Зайцева, его личные вещи, книги, изданные при жизни писателя, письма, автографы и рукописи.

Личный фонд меморий Бориса Зайцева хранится в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева (ОГЛМТ) и насчитывает около двух тысяч единиц хранения. Музейные предметы из этого фонда как раз и стали основой экспозиции юбилейной выставки. Многие из них появились в коллекции музея благодаря самому писателю, отмечают эксперты.

«В 1962 году установилась переписка между последним представителем Серебряного века русской литературы Б.К. Зайцевым и директором Музея И.С. Тургенева Л.Н. Афониным, – говорят в ОГЛМТ. – Борис Зайцев долго ждал, когда о нем вспомнят на Родине и был очень рад установившейся связи с Орлом. Тогда, в 60-е годы, он начал присылать для орловского музея книги, рукописи, фотографии, личные вещи. Понадобилось тридцать лет, чтобы стало возможным открыть на родине писателя зал, посвященный его жизни и творчеству».

Единственный в мире мемориальный зал писателя вот уже более 30 лет работает в Музее писателей-орловцев. В нем представлены дореволюционные русские и зарубежные прижизненные издания книг Бориса Зайцева, его личные вещи, фотографии и даже мебель из родового имения Притыкино, Тульской губернии. Как отмечают организаторы, выставка «Борис Зайцев. Образ праведника» рассказывает о нем не только как о большом писателе, но и как о человеке, чей духовный облик был примером для современников и остается нравственным ориентиром для потомков.

Не случайно и в России, и потом в эмиграции Зайцев возглавлял Союз писателей. Ему доверяли, говорят организаторы. «Близкие, коллеги по писательскому цеху знали его твердость в делах чести, верность слову. «Иконописный лик его вполне выражает душевную сущность», — писал о Зайцеве другой известный писатель Андрей Белый.

Борис Зайцев — русский писатель и переводчик, один из последних крупных представителей Серебряного века. Он родился 29 января (10 февраля) 1881 года в Орле в дворянской семье, но детство провел в селе Усты Жиздринского уезда Калужской губернии. Учился на химическом отделении Московского технического училища, но был исключен оттуда за участие в студенческих беспорядках. После установления советской власти находился в эмиграции.

Жил в Германии, затем в Италии, с 1924 обосновался в Париже. За границей сотрудничал с такими эмигрантскими изданиями, как «Современные записки», «Возрождение», «Русская мысль», «Новый журнал» и др. Умер 28 января 1972 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. «Безусловным подвижничеством можно считать преданную любовь к Родине, пронесенную через всю жизнь, когда абсолютно ясно, что свидеться уже не суждено. Борис Константинович прожил долгую жизнь — 90 лет, из них 50 в эмиграции», – добавили в ОГЛМТ.

ИА “Орелград”