Орловский бизнес-омбудсмен помог гостинице отбиться от штрафа

Организации грозил штраф до полумиллиона рублей.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина, за помощью обратился директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Неназванная организация работает в сфере предоставления гостиничных услуг. По закону гостиницы обязаны своевременно уведомлять Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области о прибытии и убытии иностранных граждан. Нарушение порядка уведомления, в том числе по срокам, карается административной ответственностью.

В данном случае на гостиницу составили протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Факт нарушения зафиксировало Управление по вопросам миграции. В ходе проверки было установлено, что гостиница не сообщила вовремя об убытии иностранного гражданина. Она сделала это с небольшим опозданием, что сочли нарушением норм Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и «Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», утвержденных постановлением правительства страны.

Как пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена, санкцией части 4 статьи 18.9 КоАП РФ в отношении юридических лиц предусмотрено административное наказание в виде штрафа, размер которого варьируется от 400 до 500 тысяч рублей. Такое наказание может больно ударить по гостинице с небольшим оборотом. В дело вмешался уполномоченный – правоохранителям было подано ходатайство о назначении наказания в виде предупреждения, а не в виде штрафа.

Из ходатайства следовало, что назначение административного наказания в виде штрафа за впервые совершенное административное правонарушение будет представлять собой «избыточность государственного принуждения, не соответствующего степени вреда совершенного правонарушения и его опасности для защищаемых законом ценностей». В ходе рассмотрения дела правозащитник напомнил, что уведомление об убытии иностранца все же было подано и было принято органом миграционного учета.

По мнению бизнес-омбудсмена, это свидетельствует «об отсутствии угрозы жизни и здоровью гражданам, а также безопасности государства посредством совершенного административного правонарушения». Из постановления Конституционного суда РФ следует, что административное наказание должно назначаться с учетом принципа соразмерности совершенному деянию, а также индивидуализации административного наказания в каждом конкретном случае. Так и произошло: ходатайство бизнес-омбудсмена было удовлетворено, гостиница получила не штраф, а предупреждение. Но в случае повторного нарушения она уже вряд ли отделается предупреждением.

ИА “Орелград”