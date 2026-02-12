В Орловской области продают школу

Стартовая цена – 25 миллионов 740 тысяч 340 рублей.

Объект находится в Дмитровском районе в селе Малое Боброво. На данный момент он является муниципальной собственностью.

На торги выставлен целый комплекс зданий и сооружений. Площадь главного составляет 1985,9 квадратного метра. Высота – три этажа.

К нему прилагаются сарай и котельная, а также котельная, электрические сети с трансформаторной подстанцией, газопровод, пожарные резервуары. Также в лот входит участок, на котором всё это располагается (площадью 10 тысяч 675 квадратов).

Заявки принимаются до 10 марта. Торги состоятся 16 числа того же месяца.

ИА “Орелград”