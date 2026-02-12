Орловская школа получила знак качества Рособрнадзора

Спикер областного парламента Леонид Музалевский поздравил учебное заведение с этим событием.

Ведомство присвоило знак качества «Высокие образовательные результаты» школе «Леонардо». Таким образом Рособрнадзор отмечает школы, которые не только показывают высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ, но и подтверждают их объективность.

Пока что знак отличия присваивают в пробном режиме. Им отметили 310 учебных заведений из 63 регионов.

Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин побывали в «Леонардо», чтобы поздравить школу со значительным достижением и ознакомиться с её работой. Сейчас здесь учатся около 150 детей. Ежегодно выпускники «Леонардо» поступают в лучшие вузы нашей страны.

«Знак качества от Рособрнадзора — это не просто награда за прошлые заслуги, а обязательство на будущее… Убеждён, что каждый из вас подтвердит этот уровень личными результатами на экзаменах», – заявил Музалевский, обращаясь к старшеклассникам.

ИА «Орелград»