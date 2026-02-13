Долг умершей орловчанки переуступали дважды

Последний кредитор попытался взыскать долг уже после ее смерти.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПКО «Феникс» к местному жителю. Как пояснили в пресс-службе суда, ответчик оказался «наследником долга». Но он нашел способ отбиться от предъявленных ему претензий. Пикантность процессу добавило тот факт, что истец просил взыскать задолженность по кредитному договору, заключенному еще в 2009 году.

Как выяснилось в ходе разбирательства, с тех пор сменилось несколько кредиторов. Изначально договор заключили местная жительница и «Русфинанс Банк». Спустя четыре года, то есть в 2013 году, банк уступил права требования задолженности компании «ЭОС». Знала ли об этом заемщица, большой вопрос. В 2022 год кредитор вновь сменился – компания «ЭОС» на основании договора цессии уступила права требования по кредитному договору ООО «ПКО «Феникс».

В 2024 году заемщица умерла, а в 2026 году о ней «неожиданно вспомнил» крайний кредитор. «Держатель долга» обратился в суд за взысканием задолженности, которая, по его расчетам, составляет 68,3 тысячи рублей. Факт смерти должницы компанию не смутил – закон позволяет взыскивать долги умерших граждан с их официальных наследников. В рамках данного процесса компания попросила суд взыскать именно с наследников задолженность по кредитному договору и расходы по оплате государственной пошлины.

Суд привлек к участию в деле наследника, который с предъявленными ему требованиями не согласился. Он представил свои возражения, в которых заявил о пропуске срока исковой давности, составляющем три года. И даже если учесть, что право требования долга компания приобрела в 2022 году, трехлетний срок к настоящему времени уже истек. Впрочем, восстановить исковый срок возможно, но в данном случае пока этого не произошло.

В пресс-службе Верховского районного суда пояснили: «доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин пропуска срока исковой давности и обстоятельств, предусмотренных статьей 205 ГК РФ, истцом в судебное заседание представлено не было». Поэтому суд применил срок исковой давности и отказал «сборщику долгов» в удовлетворении исковых требований. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

