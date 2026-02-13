В Орле в десятках домов похолодели батареи

Причина — повреждение теплосетей.
Об этом сообщает «РИР Энерго». Компания «снизила параметры теплоносителя» по целому ряду адресов. Ориентировочно — до 18 часов сегодняшнего дня.
Повреждение выявили в Советском районе. Сейчас специалисты проводят работы в оперативном режиме.
На данный момент завершена подготовка к ремонту. Также локализовано место повреждения теплосетей.
Список адресов:
- бульвар Победы, 3, 5, 7, 7-А,
- Сергея Шаумяна, 2 — 4, 13-А, 15-А, 38,
- Красноармейская, 11,
- 7 Ноября, 9 — 13, 15, 17, 28, 41,
- Брестская, 10 и 12,
- Ленина, 4, 4-А, 6, 8, 10, 29, 37,
- Лескова, 10,
- Горького, 4, 10, 20, 22, 24,
- Новикова, 6, 8, 13,
- Полесская, 12, 16, 19,
- Салтыкова-Щедрина, 12/16, 15, 17, 17-А, 19/21, 25/27, 33.
ИА «Орелград»