В Орле в десятках домов похолодели батареи

Причина — повреждение теплосетей.

Об этом сообщает «РИР Энерго». Компания «снизила параметры теплоносителя» по целому ряду адресов. Ориентировочно — до 18 часов сегодняшнего дня.

Повреждение выявили в Советском районе. Сейчас специалисты проводят работы в оперативном режиме.

На данный момент завершена подготовка к ремонту. Также локализовано место повреждения теплосетей.

Список адресов:

бульвар Победы, 3, 5, 7, 7-А,

Сергея Шаумяна, 2 — 4, 13-А, 15-А, 38,

Красноармейская, 11,

7 Ноября, 9 — 13, 15, 17, 28, 41,

Брестская, 10 и 12,

Ленина, 4, 4-А, 6, 8, 10, 29, 37,

Лескова, 10,

Горького, 4, 10, 20, 22, 24,

Новикова, 6, 8, 13,

Полесская, 12, 16, 19,

Салтыкова-Щедрина, 12/16, 15, 17, 17-А, 19/21, 25/27, 33.

ИА «Орелград»