Область оплатит создание детских культурно-просветительских центров

Такие учреждения появятся в городах, округах и районах.

Правительства Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета городам, муниципальным округам и районам на модернизацию учреждений культуры. Инициатива включает в себя создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В целом субсидирование будет оплачиваться по линии государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Под детскими центрами в документе понимаются современные, универсальные и комфортные пространства, созданные на базе учреждений культуры. На таких площадках развиваются и апробируются культурно-просветительские программы, направленные на творческое и интеллектуальное развитие детско-подростковой аудитории.

Кроме того, утвержденный порядок предусматривает выделение субсидий на поощрение библиотек (по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы) и домов культуры (по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы).

Субсидии будут распределяться департаментом культуры Орловской области для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований. Средства предназначены на текущий ремонт и визуальное оформление предоставленных для создания детских центров помещений, закупку расходных материалов, приобретение оборудования и технических средств, в том числе для формирования доступной среды – адаптированного входа, аппарели, бордюрного пандуса, визуальных средств информации и др.

Также средства можно тратить на создание мультимедийного контента для организации работы в детском центре, приобретение программного обеспечения, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников учреждений культуры, которые будут трудиться в детских центрах.

Поощренные субсидиями библиотеки и дома культуры смогут тратить деньги на текущий ремонт своих помещений, приобретение оборудования и технических средств, специального программного обеспечения для создания информационных и презентационных материалов, кино-, видео-, аудио- и фотопродукции, а также мультимедийной продукции, пополнение фонда библиотек новыми книжными и периодическими изданиями, приобретение мебели, декорирование помещений и обеспечение навигации и др.

Предельный уровень софинансирования Орловской областью таких мероприятий не может превышать 95 процентов затрат. Таким образом, доля софинансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов должна составлять не менее 5 процентов. При этом правительственный порядок допускает финансирование мероприятия за счет собственных доходов бюджета муниципального образования в объемах, превышающих 5 процентов.

ИА «Орелград»