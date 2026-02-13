Хоккей в валенках включили в программу патриотического фестиваля

Стали известны условия городского «Турнира дружбы».

Администрация города Орла распорядилась провести городской спортивный фестиваль студенческого единства «Турнир дружбы». Он пройдет 18 февраля 2025 года на базе Училища олимпийского резерва. Организатором является городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями, а соорганизатором – Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Орловского госуниверситета имени И.С. Тургенева.

Целью фестиваля заявлено укрепление общероссийской гражданской идентичности, межнационального и межконфессионального согласия среди молодежи, формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения в молодежной среде. Запланированы состязания по следующим дисциплинам: волейбол, хоккей в валенках, бадминтон и настольный теннис. Мэрия также утвердила правила проведения состязаний. Так, матчи хоккея в валенках будут проводиться в соответствии с правилами классического хоккея.

«Основное время матча состоит из 3 периодов игровых действий по 10 минут (грязного времени) каждый, – следует из правил, утвержденных мэрией. – За нарушение правил участниками соревнования назначается штрафной бросок в сторону команды, нарушившей правила. Продолжительность перерывов между периодами должна составлять 2 минуты. За победу команде начисляется 2 очка, за ничейный результат 1 очко, за поражение 0 очков».

Победитель турнира будет определен по наибольшей сумме набранных очков, а в случае равенства очков у двух и более команд – по лучшей разнице выигранных и проигранных матчей между всеми командами, либо по личной встрече. При равенстве очков у двух и более команд – по лучшей разнице выигранных и проигранных матчей среди всех команд, в случае равенства показателей команд. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Кстати, соревнования по всем перечисленным выше видам спорта будут проводиться по круговой системе, то есть каждый играет с каждым.

Напомним, в январе в Орле уже проходил турнир по хоккею в валенках, на ледовом катке на площади Ленина. В роли организатора выступали региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в Орловской области и региональный департамент физической культуры и спорта. «Хоккей в валенках — это отличная возможность весело и активно провести время на свежем воздухе. Не требуется никаких специальных навыков или профессиональной подготовки. Все, что нужно — хорошее настроение и желание повеселиться», – отмечали тогда организаторы.

