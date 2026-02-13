В Орле осудили «неисправимого» алиментщика

Нерадивый родитель не только не платит алименты, но и не желает работать.

Жителя города Орла признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Как сообщила пресс-служба Северного районного суда, ему назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием из его заработной платы 10 процентов в доход государства.

К такому итогу гражданин шел на протяжении многих месяцев, хотя государство давало ему шанс на исправление. Из материалов уголовного дела следовало, что ранее в отношении данного гражданина был издан судебный приказ о взыскании алиментов на содержание его несовершеннолетнего ребенка. Затем на основании приказа было возбуждено исполнительное производство.

Однако судебный приказ орловец не исполнял – к уплате алиментов он даже не приступил. При этом взыскать с него денежные средства было проблематично, поскольку официальных постоянных источников доходов нерадивый родитель не имел. Однако и уважительных причин для неуплаты алиментов у него не было. В связи с этим на него завели дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов родителем без уважительных причин).

В марте 2025 года дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка № 3 Северного района города Орла. Мужчина был признан виновным и наказан обязательными работами на срок 20 часов. Однако это наказание мужчине не отбыл и должных выводов для себя не сделал даже после того, как приставы его предупредили о следующем шаге в случае неуплаты алиментов, а именно о возможной уголовной ответственности.

По сути, государство дало гражданину последний шанс на исправление перед применением крайней меры в виде уголовного преследования. Но он им не воспользовался. По мнению суда, им, в то числе, руководило желание «не обременять себя дополнительными заботами и материальными затратами не в свою пользу». После того, как на протяжении шести месяцев подряд орловец не платил алименты, на него завели уголовное дело. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, а дело было рассмотрено в особом порядке, добавили в пресс-службе Северного районного суда.

ИА «Орелград»