Орловец чуть не попал в колонию из-за найденной карты

Гособвинитель просил для него два года реального лишения свободы.

Очередной житель Орловской области попался на преступлении, которое вполне можно было не совершать. Причина оказалась банальной – житель города Болхова в конце июля 2025 года на улице нашел кем-то оброненную банковскую карту. Он прекрасно понимал, что карта – чужая, тем не менее, решил ее прикарманить. О своей находке он не сообщил ни в полицию, ни в банк. Не предпринял мер к поиску владельца карты. Наоборот, решил «покутить» за чужой счет.

«На протяжении нескольких дней гражданин производил оплату продуктов и алкогольной продукции, на общую сумму 2349 рублей 96 копеек, – сообщила пресс-служба Болховского районного суда. – В очередной раз при попытке оплатить товары оплата не прошла ввиду отсутствия денежных средств».

А тем временем настоящий владелец карты, заметивший списание средств, обратился за помощью в полицию. Правоохранители быстро вычислили того, кто тратит деньги с карты. Они проследили транзакции и изучили записи с камер видеонаблюдения, кроме того, побеседовали с продавцами, обслуживавшими покупателя. Действия последнего были квалифицированы по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета).

«Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину признал полностью, в содеянном раскаялся, – следует из информации пресс-службы Болховского районного суда. – Государственный обвинитель в судебном заседании просил назначить наказание гражданину в виде двух лет лишения свободы. Суд посчитал признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние его здоровья, материальное положение, как совокупность исключительных обстоятельств и назначил ему наказание ниже низшего предела. Гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»