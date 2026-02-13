На Орловщине окурок помог найти подозреваемого в краже

13.2.2026 | 14:00 Криминал, Новости

Помогла экспертиза ДНК.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Преступление произошло в Дмитровском районе. У потерпевшего похитили инструменты общей стоимостью 70 тысяч рублей — в том числе сварочный аппарат и шлифовальную машину. Имущество хранилось в нежилом доме, который гражданин хотел отремонтировать.

Полицейские установили, что вор проник в помещение через окно. На месте преступления изъяли окурок, а также инструмент, оставленный злоумышленником.

В Экспертно-криминалистическом центре орловского УМВД провели экспертизу. Параллельно сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 56-летнего местного жителя. Проверка генетического профиля ДНК по Федеральной базе данных геномной информации подтвердила, что биологические следы принадлежат данному гражданину.

Сейчас он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

