На орловских супругов возбудили дело за получение выплат

Они получали поддержку обманным путём.

Дело возбудила полиция Троснянского района. Оно заведено по статье «мошенничество». Фигуранты — муж и жена, зарегистрированные в одном из населённых пунктов района.

Поселение относится к зоне со льготным экономическим статусом. Его жителям полагается соответствующая поддержка. Предварительно установлено, что фактически супруги проживали в Орле, однако продолжали незаконно получать выплаты.

По текущей версии, с ноября 2024 по январь 2026 мужчина обманом получил около 12 тысяч рублей, его супруга (на саму себя и несовершеннолетнего ребёнка) — около 30 тысяч.

Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»