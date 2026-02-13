На орловских супругов возбудили дело за получение выплат

13.2.2026 | 14:05 Криминал, Новости

Они получали поддержку обманным путём.

Фото: ИА «Орелград»

Дело возбудила полиция Троснянского района. Оно заведено по статье «мошенничество». Фигуранты — муж и жена, зарегистрированные в одном из населённых пунктов района.

Поселение относится к зоне со льготным экономическим статусом. Его жителям полагается соответствующая поддержка. Предварительно установлено, что фактически супруги проживали в Орле, однако продолжали незаконно получать выплаты.

По текущей версии, с ноября 2024 по январь 2026 мужчина обманом получил около 12 тысяч рублей, его супруга (на саму себя и несовершеннолетнего ребёнка) — около 30 тысяч.

Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU