На Орловщине проверили законность расходования 189 миллионов рублей

Мценские ревизоры не выявили фактов неэффективного расходования средств.

Контрольно-ревизионная комиссия Мценского района представила отчет о своей работе за 2025 год. Из него следует, что ведомство проводит постоянную работу по контролю за целевым использованием средств местного бюджета. В минувшем году было проведено 11 плановых контрольных мероприятий и одна внеплановая проверка, девять экспертно-аналитических мероприятий. Еще два контрольных мероприятия ревизоры закончить не успели и перенесли их в план 2026 года.

«По результатам проведенных контрольных мероприятий проверено использование денежных средств бюджетных учреждений и администраций сельских поселений на общую сумму 189,754 миллиона рублей, – говорится в документе. – По плановым проверкам выдано три представления: Алябьевскому сельскому поселению по сроку внесения исправления в бухгалтерском учете и возврату денежных средств в бюджет; Воинскому сельскому поселению по сроку внесения изменений в нормативно-правовые акты; Спасско-Лутовиновскому сельскому поселению по сроку внесения исправления в бухгалтерском учете».

Особо в отчете отмечен тот факт, что случаев неэффективного использования бюджетных средств в прошлом году не было установлено. А замечания по выявленным нарушениям в сфере трудового законодательства, ведении бухгалтерского учета и контроля были приняты во внимание, «лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности».

Проверили ревизоры и программу наказов избирателей депутатам Мценского района. Из местного бюджета на выполнение 21 наказа было выделено 2,1 миллиона рублей. Деньги были освоены полностью. Ревизоры в четырех случаях выявили факты нарушений договорных условий по срокам оплаты за оказанные работы и услуги, что могло повлечь за собой неэффективные расходы по оплате пеней и штрафов. Еще в пяти актах отражено нарушение существенных условий при заключении муниципального контракта – по предметам и цене закупок, срокам исполнения. Однако и при реализации наказов избирателей фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не было выявлено.

ИА «Орелград»