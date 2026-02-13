Орловский бизнес все активнее переходит на «виртуальные» уставы

Уже более 40 процентов вновь созданных организаций выбрали типовой устав.

В Орловской области все более популярной становится услуга налоговой службы по выбору типового устава. Как сообщает региональное Управление ФНС России, в 2025 году такой устав выбрали 155 вновь созданных обществ с ограниченной ответственностью, или 41,5 процента от их общего количества. К началу 2026 года использование унифицированных уставов вновь созданными ООО увеличилось на 12,7 процента.

Напомним, типовые уставы были разработаны налоговой службой, чтобы значительно облегчить вновь создаваемому бизнесу процедуру регистрации. Но типовой документ может выбрать и уже действующая организация. Такие уставы называют «виртуальными», потому что размещены они в интернете, в специальном разделе на сайте ФНС России. Всего вниманию пользователей предлагается 36 вариантов, выбрать для себя можно любой из них.

Для этого не обязательно знакомиться с каждым уставом. Сервис сам подберет для пользователя наиболее подходящие варианты, предложив ответить на несколько простых вопросов. Преимуществ у такого способа несколько. Во-первых, при использовании типовых уставов не нужно платить госпошлину за их регистрацию. Такие сведения будут содержаться только в ЕГРЮЛ на основании заявлений установленного образца. Во-вторых, не потребуется приводить устав в соответствие с законодательством, если оно вдруг изменится.

«Перейти на готовый типовой устав общество может в любое время, в том числе при внесении любых изменений в ЕГРЮЛ, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Для этого необходимо представить в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 с указанием в пункте 2 – «Причина представления заявления» значения «3», а также номера типового устава и решения участников юридического лица. Регистрация изменений производится налоговым органом в течение пяти рабочих дней».

В то же время ведомство предостерегает пользователей от ошибок при выборе типового устава. В последнее время, например, участилась такая ошибка, как «несоответствие должности руководителя в типовом уставе и в заявлении на регистрацию». Например, в уставе глава организации указан как директор, а в заявлении на регистрацию – как генеральный директор. Разница с виду небольшая, но она способна привести к отказу в регистрации. «Предотвратить подобные ошибки при подготовке документов для государственной регистрации поможет использование сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», – подсказали орловские налоговики.

ИА «Орелград»