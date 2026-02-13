На Орловщине процесс поиска работы ускорится на 25%

13.2.2026 | 15:27 Новости, Экономика

Этого хотят добиться в Кадровом центре Орловской области.

vk.com/public216831327

Такой результат должен быть достигнут в текущем году. Об этом рассказала Ирина Гаврилина, руководитель регионального Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в интервью телеканалу «Первый областной».

«Если ранее чтобы человека трудоустроить, нужно было порядка трёх месяцев, то показателем этого года будет сокращение времени трудоустройства на 25%. Это как минимум минус 22 дня. Уже сейчас мы сократили время трудоустройства на 10%», – рассказала чиновница.

Ускорение достигается благодаря цифровизации, а также разработке «Жизненных ситуаций» для соискателей и «Бизнес-ситуаций» для работодателей. Смысл нововведений — в том, чтобы для каждого типичного проблемного момента существовали «карты», определяющие порядок необходимых действий.

Ранее первый заместитель руководителя Кадрового центра Орловской области Владимир Полянцев заявил, что в минувшем году среднее время трудоустройства граждан сократилось примерно на 13%.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU