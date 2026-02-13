Работодатель не стал «топить» орловцев, сливавших топливо с комбайнов

«Причиненный преступлением вред заглажен путем принесения извинений».

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел дело о тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Четыре работника компании договорились продать дизельное топливо, находящееся в баках свеклоуборочных комбайнов. В августе 2025 года, дождавшись удобного момента, а именно когда они переехали к новому кагату, убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, работники  взяли металлические бочки и заполнили их ГСМ из техники. Покупатель за украденное топливо заплатил  28 000 рублей. Деньги поделили поровну.

Как именно вскрылось хищение, в постановлении не указано. Но в итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Причиненный ущерб был оценен в 42,8 тыс. рублей (800 литров дизельного топлива по 53 рубля 58 копеек за 1 литр).

В предварительном слушании представитель потерпевшего хозяйства представил письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с достигнутым примирением. 26 декабря 2025 года работники принесли публичное извинение руководителю . 20 января 2026 года в организацию подсудимыми было подано коллективное заявление с письменными извинениями. Таким образом причиненный преступлением вред был полностью заглажен, заявил пострадавший.

Уголовное дело решено прекратить в связи с примирением сторон.

ИА “Орелград”


