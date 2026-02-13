Станцию «Ливны» пустят с молотка менее чем за полмиллиона рублей

Стоимость лота своим распоряжением утвердил губернатор.

Губернатор Андрей Клычков распорядился продать по минимально допустимой цене государственное имущество Орловской области. Речь идет о ряде объектов недвижимости, расположенных на улице Баженова в городе Ливны. Фактически с молотка будет пушен имущественный комплекс станции «Ливны». В состав единого лота будут включены: весовая, сторожевое здание, а также несколько пристанционных складов.

Вместе с ними на торги выставят земельный участок общей площадью 7478 квадратных метров, который расположен под перечисленными выше объектами. Минимально допустимая цена, по которой может быть продано указанное государственное имущество, установлена в размере 486,6 тысячи рублей. Торги пройдут в электронном виде, а имущество планируется пустить с молотка в рамках регионального прогнозного плана приватизации.

Продажу приватизируемого государственного имущества, находящегося в собственности Орловской области, губернатор Андрей Клычков поручил акционерному обществу «Российский аукционный дом». Именно с этой компанией у правительства региона заключено соглашение, в соответствии с которым она выступает продавцом от имени региона. Вся выручка от продажи пойдет в областной бюджет. А продавец получит свой процент за организацию торгов от покупателя имущества.

Тем временем депутаты Ливенского горсовета расширили прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ливны на 2026 год. На прошедшей сессии план был дополнен продажей помещения, расположенного в доме № 27 по улице Пухова. Продать его планируется в течение текущего года, на аукционе с открытой формой подачи предложений. Начальная цена на данный момент установлена в размере 757,3 тысячи рублей, но перед торгами она может быть скорректирована в соответствии с заключением независимого оценщика.

С учетом внесенных изменений в целом от реализации муниципального имущества власти города Ливны в 2026 году планируют выручить 2,24 миллиона рублей. Доходы от реализации муниципального имущества планируются в сумме 1,97 миллиона рублей, доходы от реализации земельного участка, находящегося под одним из приватизируемых объектом, – 270 тысяч рублей.

ИА «Орелград»