Утром в центре Орла в горящем доме нашли тело

13.2.2026 | 11:03 Новости, Происшествия

Возгорание произошло на улице 1-й Пушкарной.

Управление МЧС по Орловской области

Тревожный сигнал поступил в 8 часов 10 минут. Горел жилой дом на двух хозяев. На момент прибытия пожарных огонь охватил кровлю по всей площади.

Сотрудники МЧС спасли из второй части дома двоих человек и приступили к борьбе с пламенем. Через несколько минут на месте ЧП нашли тело мужчины.

На 09:25 пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.

На место ЧП отправлен 21 сотрудник МЧС. В распоряжении пожарных находятся шесть единиц спецтехники.

Информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

