В Орле начали разоблачать мифы о ЕГЭ

Разоблачением «заблуждений и стереотипов» занялся центр оценки качества образования.

Казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (РЦОКО) на своем официальном сайте открыло новую рубрику с красноречивым названием «Заблуждения о ЕГЭ». Ведомство обещает в ее рамках регулярно разоблачать мифы и развенчивать устоявшиеся стереотипы о едином государственном экзамене (ЕГЭ).

«Со временем вокруг экзамена сформировалось множество стереотипов, которые часто вводят в заблуждение будущих выпускников, – пояснили в Центре. – В действительности они не всегда соответствуют правде. Развенчание заблуждений позволяет взглянуть на ситуацию объективнее и осознаннее подойти к подготовке и прохождению экзамена».

Первым разоблаченным мифом стало «заблуждение о том, что успешная сдача ЕГЭ автоматически гарантирует поступление в вуз мечты и открывает двери к блестящей карьере». Специалисты считают, что это не так, и фактически рекомендуют даже не очень успешным выпускникам не расстраиваться и расслабляться, продолжать настойчиво учиться и трудиться, двигаясь к намеченной цели.

Авторы рубрики отмечают, что в реальности экзамен является всего лишь одним звеном в цепочке условий поступлений в вуз. «Многие вузы проводят дополнительные испытания, учитывают портфолио достижений, – поясняют разоблачители заблуждений. – Таким образом, даже невысокие баллы ЕГЭ не закрывают путь к высшему образованию. Несомненно, ЕГЭ представляет собой важный этап школьной жизни, однако не стоит воспринимать его как единственно значимый фактор успеха, считают они.

«Эта рубрика поможет понять реальные правила ЕГЭ, опровергая слухи о сложности заданий, необъективности оценки работ или «утечке» ответов, что способствует осознанной подготовке и честному прохождению экзамена», — так прокомментировал инициативу директор РЦОКО Дмитрий Логутеев. В Центре добавили: важно понимать, что успех складывается из многих составляющих, включая упорство, стремление учиться новому и поддержку окружающих.

