В это воскресенье в Орле вновь прозвучит «Музыка добрых сердец»

Благотворительный фестиваль состоится в 14-й раз.
Мероприятие проведут в центре «Металлург» 15 февраля. Эта дата считается Международным днём борьбы с детским раком.
Всё начнётся в 15 часов. Средства, собранные в рамках акции, направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.
На гала-концерте выступят солисты и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска и Курска, а также представители орловской сцены.
Пригласительные билеты на мероприятие распространяются бесплатно. Взять их можно в кассах центра «Металлург». Контактный телефон — 33-10-49.
Акцию проводит общественная организация «Радость моя» (которой руководит певица Наталья Куприянова) при поддержке партии «Единая Россия».
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»