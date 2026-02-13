В это воскресенье в Орле вновь прозвучит «Музыка добрых сердец»

13.2.2026 | 15:39 Культура, Новости, Общество

Благотворительный фестиваль состоится в 14-й раз.

Мероприятие проведут в центре «Металлург» 15 февраля. Эта дата считается Международным днём борьбы с детским раком.

Всё начнётся в 15 часов. Средства, собранные в рамках акции, направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

На гала-концерте выступят солисты и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска и Курска, а также представители орловской сцены.

Пригласительные билеты на мероприятие распространяются бесплатно. Взять их можно в кассах центра «Металлург». Контактный телефон — 33-10-49.

Акцию проводит общественная организация «Радость моя» (которой руководит певица Наталья Куприянова) при поддержке партии «Единая Россия».

Возрастное ограничение: 0+

