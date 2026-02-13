В Орле вынесли приговор за подготовку к теракту

Под судом оказалась группа лиц.

Преступление выявило и расследовало Управление ФСБ по Орловской области. Рассмотрением дела занимался 2-й Западный окружной военный суд.

Троим фигурантам, в зависимости от их ролей и степени участия в преступлении, предъявили обвинения в государственной измене, незаконном обороте оружия и подготовке к террористическому акту.

Установлено, что через интернет-мессенджер данные граждане познакомились с ещё одним лицом (его дело выделено в отдельное производство). Их знакомый действовал в интересах Украины.

Выполняя поступавшие задания, граждане фотографировали определённые объекты и передавали снимки данному лицу. Также они незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

В феврале 2025-го года они должны были «доставить оружие для совершения террористического акта», но их преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В итоге фигурантов приговорили к внушительным срокам – 22 года, 18 и 17 лет. Основную часть придётся отбывать в колонии строгого режима. Последующее ограничение свободы составит полтора года (для всех).

Также были назначены штрафы от 1,3 до 1,5 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»