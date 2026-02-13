В Орле запускают онлайн-видеоакцию «Слово защитнику»

Она проводится в честь 23 февраля.

Организатором выступает Администрация Орла.

Чтобы участвовать в акции, нужно до дня праздника записать видеоролик с поздравлением для защитника Отечества. Длина должна составлять до 1 минуты. Также у видео должно быть хорошее качество «картинки» и звука.

Ролик надо опубликовать во «ВКонтакте» на своей странице, снабдив тремя предложениями об адресате. Надо указать имя защитника, его путь и достижения, причины для благодарности и гордости.

Также к записи надо добавить хештег #СловоЗащитнику57. Лучшие видео будут опубликованы в официальных соцсетях городской администрации (во «ВКонтакте», «Телеграме» и МАХ).

«Это возможность сказать самые важные слова тем, кто стоит за нами – нашим отцам, мужьям, сыновьям, братьям, друзьям, участникам СВО», – указали организаторы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»