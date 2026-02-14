С мэрии Орла потребовали семь миллионов за сорванный проект застройки

Однако городские власти сумели отбиться от иска.

Любопытное дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Иск подала подмосковная компания «Спецстройогнеупор» к администрации города Орла. Дело рассматривалось при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Истец просил о взыскании неосновательного обогащения, сумму которого он оценил в 7,7 миллиона рублей.

В основу спора лег контракт, заключенный летом 2019 года администрацией города Орла, ООО «Спецстройогнеупор» и управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Это был договор о развитии застроенной территории в областной столице. Он предусматривал, что застройщик приобретает право на развитие застроенной территории площадью 1569 квадратных метров, ограниченной улицами Полесской и Лескова и переулком Лескова.

Срок действия договора составлял 7 лет. Однако в октябре 2022 года администрация Орла уведомила «Спецстройогнеупор» об отказе от исполнения договора, обвинив компанию в неисполнении принятых на себя обязательств. В своем иске застройщик заявил, что «на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение», поскольку компания выполнила ряд работ по договору обязательств. В числе таковых были названы: разработка эскизного проекта, проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, разработка проектной документации на демонтаж двухэтажных жилых домов и выполнение самих работ по разборке аварийных домов с вывозом образовавшегося строительного мусора. Плюс выплата компенсации за изъятое жилье.

Истец, полагая, что у него возникло право требования неосновательного обогащения, обратился в арбитражный суд. Однако мэрия требования не признала и привела контраргументы. Одним из ключевых моментов договора являлось то, что земельный участок предоставлялся для строительства без проведения торгов. Застройщик получил бы материальную выгоду после возведения объектов и реализации помещений в них, а администрация – увеличенный жилой фонд, возведенный вместо аварийных домов.

Ранее стороны уже судились по данному проекту. И судом апелляционной инстанции было установлено: документация по планировке территории, представленная застройщиком, не была утверждена, так как «не могла быть реализована в границах территории, подлежащей развитию, поскольку была разработана без учета охранной зоны памятника». Снос домов осуществлялся с нарушением законодательства, в отсутствие проектной документации и решения органа местного самоуправления, что подтвердили материалы дел об административных правонарушениях.

Суд также указал на несостоятельность довода о том, что застройщик нарушил сроки сноса из-за «неправомерных действий администрации города». Поскольку старые дома были снесены, а новые – не построены, администрация Орла для своевременного завершения программы переселения в 2022 году была вынуждена самостоятельно, вместо застройщика, приобретать жилье для «переселенцев». Расходы мэрии, связанные с изъятием жилья у собственников, превысили 43 миллиона рублей.

В рамках исполнения договорных обязательств застройщик не компенсировал расходы, понесенные администрацией областного центра. Учитывая, что объем муниципального жилищного фонда не изменился, поскольку «переселенцы» получили аналогичное жилье, суд не увидел в действиях мэрии признаков неосновательного обогащения. Скорее, получилось наоборот – мэрия за бюджетный счет оплатила орловцам переселение из старых квартир в новые. Суд постановил отказать застройщику в удовлетворении исковых требований.

ИА “Орелград”