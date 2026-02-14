Орловцы отбились от «кредита по наследству»

Им удалось доказать в суде, что кредитор опоздал со своими претензиями.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, исковое заявление подал «Банк Русский Стандарт». Он просил о взыскании кредитной задолженности за счет наследственного имущества. Из иска следовало, что ранее банк заключил договор с местным жителем о предоставлении и обслуживании кредитной карты.

Заемщик умер, не погасив накопившийся по кредитке долг. Сумму задолженности в суде не уточнили, но она и не имеет первостепенной важности. Важнее то, что банк просил фактически переложить обязательства умершего заемщика на его наследников. Закон действительно предусматривает подобную процедуру. В случае официального принятия наследства к наследнику переходит не только имущество и сбережения умершего гражданина, но и его неисполненные при жизни обязательства.

Так что банк вполне законно и объяснимо решил воспользоваться своим правом. Отметим, что наследники в подобных случаях отвечают по обязательствам умершего гражданина только в пределах унаследованного ими имущества. Это означает, что если унаследовано, например, 100 тысяч рублей, то больше такой суммы наследники платить не будут, даже если «унаследуют» долг в размере 1 миллион рублей. Однако в данном случае спор был разрешен еще проще.

«Наследниками по закону являлись супруга и сын умершего, которые вступили в наследство, – сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – В судебном заседании ответчики исковые требования не признали, заявили о пропуске срока исковой давности. При рассмотрении и исследовании материалов гражданского дела, суд установил, что истец обратился с исковым заявлением за пределами трехлетнего срока исковой давности».

В удовлетворении исковых требований банку было отказано. Он просто опоздал со своими претензиями. Правда, решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Но в своем решении суд первой инстанции указал: истечение срока исковой давности, о применении которой был заявлено ответчиками в данном споре, является основанием к вынесению решения об отказе в иске согласно статье 199 ГК РФ.

«Доказательств о наличии уважительных причин пропуска срока исковой давности, представителем истца в судебное заседание не представлено. При таких обстоятельствах, суд отказал в удовлетворении исковых требований, в связи с пропуском истцом срока исковой давности», – акцентирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»