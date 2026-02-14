Юбилей Лескова начали отмечать в Орле

Цикл праздничных мероприятий открыла «Бунинка».

Николай Лесков – русский писатель, публицист и литературный критик, известный также под псевдонимом Стебницкий – родился 4 (16) февраля 1831 года в селе Горохово Орловского уезда. Ныне это село Старое Горохово Свердловский район Орловской области. На малой родине писателя не забывают, и в честь его 195 дня рождения устроили цикл праздничных мероприятий. Так, в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина открылась выставка «Знаток русской души: Николай Лесков». На ней представлены произведения самого Лескова, а также литературно-критические материалы других авторов, посвященные его жизни и творчеству.

«Предлагаем вниманию читателей книгу В.С. Семенова «Николай Лесков. Время и книги», в которой автор исследует формирование взглядов писателя, особенности его творчества, его отношения с писателями-современниками, – рекомендуют в «Бунинке». – Любителей творчества Николая Семеновича заинтересуют литературоведческие исследования кандидата филологических наук Е.Н. Ашихминой «В этом странном городе…», в которых рассказывается о городе Орле середины XIX века, о быте и досуге горожан, многие из которых стали прототипами персонажей Лескова; о семье и окружении писателя ранних лет его жизни».

Свой подарок Лескову на день рождения подготовил и Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. 17 февраля он проведет торжественный юбилейный вечер «Слово о Лескове», также посвященный 195-летию со дня рождения Николая Семеновича. В музее подчеркнули что Лесков занимает особое место не только в русской литературе, в которую он принес «такое подлинное знание русской жизни и русского человека, какого не было у многих предшественников и современников».

«На вечере прозвучат темы: малой родины писателя – Орловщины; женской судьбы, талантливости русского народа и праведничества, как ведущей в его творчестве, – анонсируют организаторы. – Перед зрителями будет раскрыта вся многогранность художественного мира писателя. А поможет в этом великолепный, по-настоящему живой, красочный язык рассказов и повестей Лескова, театрализованные отрывки из произведений, музыкальные композиции».

Сцены из спектаклей по произведениям писателя представят артисты Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева, муниципального театра «Русский стиль» и Орловского театра кукол. Кроме того, перед гостями мероприятия с народными песнями и танцами выступит ансамбль «Славица».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»