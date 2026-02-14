Орловские чиновники задолжали за аренду склада

За несвоевременную оплату им также придется заплатить неустойку.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Рента курс» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла о взыскании неустойки за несвоевременную оплату задолженности по муниципальному контракту.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года МКУ «ОМЗ города Орла» от имени муниципального образования «Город Орел» заключило с ООО «Рента курс» контракт. По его условиям указанная компания предоставила заказчику во временное пользование складское помещение общей площадью 900 квадратных метров, расположенное по переулку Маслозаводскому.

Срок аренды склада составлял два месяца, цена контракта за весь период его действия составила 594 тысячи рублей. Акт о приемке выполненных работ по контракту был подписан сторонами в конце апреля 2025 года. За аренду чиновники должны были заплатить в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о приемке оказанных услуг, предусмотренных контрактом. В данном случае крайний срок оплаты истекал 15 мая 2025 года.

Но в указанный срок арендодатель обещанных денег не получил. В конце августа 2025 года компания направила в адрес ответчика претензию об оплате основного долга и неустойки, но она была оставлена без удовлетворения. За аренду склада чиновники полностью заплатили только в декабре 2025 года. Но арендодатель все равно пошел в суд – чтобы получить неустойку, ведь ждать оплаты пришлось полгода.

Суд, проверив представленные расчеты, решил исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Рента курс» удовлетворить и взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (а при недостаточности денежных средств у учреждения – с муниципального образования «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла) неустойку в сумме 66 320 рублей.

ИА «Орелград»