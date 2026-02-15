Качество орловских дорог оценит специальная комиссия

Свою работу она должна завершить в срок до 1 мая 2026 года.

В Орловской области создана межведомственная комиссия по осмотру автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ее возглавил Евгений Литвяков, заместитель руководителя регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской. Распоряжением губернатора комиссии предписано в срок до 1 мая 2026 года произвести осмотр автомобильных дорог и оценить их качество.

Казенному учреждению Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» поручено обеспечить работу комиссии, а впоследствии использовать материалы и акты осмотра при формировании планов проведения работ по содержанию автомобильных дорог. Органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов настоятельно рекомендовано создать аналогичные комиссии на своем уровне.

Тем временем отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района представил отчет о работе в 2025 году. Приоритетом было исполнение муниципальной программы «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения…». Из отчета следует, что общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мценского района составляет 1743,11 км. Из них: 38 км – автомобильные дороги федерального значения; 214,79 км – автомобильные дороги регионального значения; 1490,31 км – автомобильные дороги местного значения.

Программой по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2025 год были утверждены работы на 75 объектах, из них 8 – за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на сумму 45,5 миллиона рублей и 67 объектов – за счет средств дорожного фонда Мценского района на сумму 32,6 миллиона рублей. Чиновники заверили, что исполнение большинства планов является 100-процентным.

Кроме того, средства выделялись на «ликвидацию угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на семи автомобильных дорогах». На и цели за год было потрачено 3,54 миллиона рублей. За счет средств Дорожного фонда Орловской области также были выполнены работы по устройству восьми автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, протяженностью 4,88 км. Более 1,4 миллиона рублей было потрачено на повышение безопасности дорожного движения, а именно: в 2025 году были выполнены работы по нанесению разметки, установке барьерных ограждений, шлагбаумов и дорожных знаков и пр.

«Общий объем финансирования программы по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района составил 100,9 миллиона рублей, – сообщается в отчете. – На основании изложенного, с учетом выполненных работ, исполнение муниципальной программы составляет 96,05 процента. Кредиторская задолженность отсутствует. Остаток денежных средств в размере 3,989 миллиона рублей будет использован в 2026 году».

ИА “Орелград”