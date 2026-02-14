Специальная комиссия обследует орловскую зелень

Ее возглавила бывший природоохранный прокурор.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать комиссию по обследованию зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Орловской области. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях реализации постановления правительства региона от 12 декабря 2025 года № 817 «Об утверждении Порядка проведения санитарных рубок, сноса, восстановления зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Орловской области».

Глава региона утвердил персональный состав новой комиссии. Ее председателем стала Ирина Булгакова, бывший природоохранный прокурор, которая сейчас исполняет обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности. Заместителем председателя комиссии назначена Светлана Андреева, начальник областного управления государственного имущества.

Кроме того, губернатор утвердил план природоохранных мероприятий Орловской области на 2026 год. Курировать и координировать его исполнение будет региональный департамент надзорной и контрольной деятельности, то есть тоже Ирина Булгакова и ее подчиненные. Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципального округов губернатор настоятельно рекомендовал обеспечить реализацию соответствующих мероприятий.

Более того, местные власти должны будут представить в департамент надзорной и контрольной деятельности отчеты о выполнении плана природоохранных мероприятий, сделать они это должны не позднее 14 декабря 2026 года. Реализация плана обойдется консолидированному бюджету более чем в 38 миллионов рублей, и почти все средства должны быть выделены из муниципальных бюджетов.

План предусматривает ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, то есть стихийных свалок мусора. Оплачивать такие работы должны органы местного самоуправления, потому что следить за порядком на подотчетной территории – это их прямая обязанность. Они же отвечают за озеленение территорий населенных пунктов. Данные мероприятия также включены в план. В их числе: создание, содержание, восстановление и охрана газонов, цветников и «иных территорий, занятых травянистыми растениями», посадка деревьев и кустарников.

План предписывает чиновникам на местах провести в 2026 году работу по озеленению и благоустройству, созданию благоприятных условий для досуга граждан. Последнему глава региона советует отдавать высокий приоритет. Кроме того, в план включены мероприятия по созданию, обустройству и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов. Предусматривается закупка контейнеров для мусора, в том числе для его раздельного сбора.

ИА “Орелград”