В Орле выявили «нелегальных» психотерапевтов

Нарушение выявили работники территориального органа Росздравнадзора.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Орловской области привлек к административной ответственности по части 2 статьи14.1 КоАП РФ исполнительного директора ООО «Лечебно-Диагностический Медицинский Центр Сакара Н.Г.». Материалы административного дела рассматривал арбитражный суд. Чиновники просили наказать должностное лицо штрафом.

Указанный медицинский центр работает на законных основаниях. У него имеется соответствующая лицензия. В ней перечислены виды работ и услуг, которые вправе выполнять и оказывать медцентр. Так, в список лицензированных видов деятельности включены услуги по медицинскому массажу, сестринскому делу, организации здравоохранения и общественного здоровья, терапии, акушерству и гинекологии, аллергологии, иммунологии, гостроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии, психиатрии-наркологии и др.

Как следует из материалов дела, прокуратура согласовала Территориальному органу Росздравнадзора по Орловской области проведение внеплановой выездной проверки в отношении вышеуказанного медицинского учреждения. В ходе проверки было установлено, что штатным расписанием в учреждении утверждены должности врача-психотерапевта. И действительно, два врача-психотерапевта были приняты на работу и работали по профилю «психотерапия».

Однако проверяющие установили, что в лицензии, выданной департаментом здравоохранения Орловской области, по адресам, где работали психотерапевты, разрешение на оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по виду услуг «психотерапия» отсутствует. Обоих врачей уволили, но по итогам проверки было заведено административное дело.

По мнению сотрудников Росздравнадзора, исполнительным директором медцентра «было совершено административное правонарушение, выразившееся в неисполнении закрепленных за ней должностной инструкцией обязанностей по соблюдению лицензионных требований», а именно осуществление медицинской деятельности по профилю «психотерапия» без лицензии в период с марта 2024 года по сентябрь 2025 года. Суд с этим согласился и постановил привлечь исполнительного директора к административной ответственности, но не в виде штрафа, как просили чиновники, а в виде предупреждения.

На вынесенное решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”