Орловец двумя ударами покалечил собутыльника

Вынесен обвинительный приговор 57-летнему жителю Кромского района.

Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Драма разыгралась в августе 2025 года. Подсудимый вместе с приятелем в тот день распивал спиртные напитки. В ходе застолья вспыхнула ссора. Подсудимый нанес не менее двух ударов кулаком по голове собутыльника.

Как установили следствие и суд, тем самым подсудимый причинил приятелю тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. В судебном заседании он признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, уточнили в пресс-службе Кромского районного суда.

Тем временем обращено к исполнению решение по уголовному делу, которое рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Его фигурантом являлся уроженец Орловщины, официально нигде не работающий, регистрации не имеющий, без определенного места жительства. В 2023 году он дважды был судим и отбывал срок в исправительной колонии строгого режима города Ливны.

В апреле 2025 года мужчина вышел на свободу, получив условно-досрочное освобождение, причем не отбытый им срок наказания составлял чуть более года. Как показали дальнейшие события, мужчину напрасно освободили досрочно, поскольку по его вине погиб человек. Действия подсудимого следствие и суд квалифицировали по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное особо тяжкое преступление против жизни и здоровья).

Из текста приговора следует, что преступление было совершено практически ровно через месяц после того, как фигуранта выпустили из колонии строгого режима. В тот день он пришел в гости к своему приятелю, в компании еще из нескольких человек они в помещении кухни совместно распивали спиртные напитки. Когда водка закончилась, сходили в ближайший сетевой магазин за добавкой.

Подсудимый также принес с собой из магазина сало, которое на кухне начал резать кухонным ножом. Тут у него и произошел конфликт с хозяином квартиры. Со слов подсудимого, тот подошел к нем сзади и начал за что-то на него ругаться, а затем и вовсе ударил его по уху кулаком. Это спровоцировало ответную реакцию: гость обернулся и ударил своего друга ножом, которым за мгновение до этого резал сало.

Клинок угодил в бедро пострадавшего, который начал истекать кровью. Прибывшая на место происшествия бригада скорой лишь констатировала смерть пострадавшего. Рецидивист получил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”