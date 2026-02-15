В Орле пройдет месячник «Безопасное жилье»

Он предусматривает проведение комплексных проверок соответствия жилья требованиям пожарной безопасности.

Администрация города Орла утвердила план мероприятий при проведении профилактической акции «Безопасное жилье». Традиционная акция пройдет с 16 февраля по 16 марта 2026 года. Она предусматривает проведение комплексных проверок соответствия требованиям пожарной безопасности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и других теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива.

План мэрии предполагает размещение памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе и в местах массового пребывания граждан, в основном в общественном транспорте и на объектах торговли. Специалисты проведут тематические совещания с председателями домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов.

В муниципальных организациях пройдут смотры готовности добровольных пожарных дружин и проверки действия личного состава по ликвидации очагов пожаров и возгораний. Будет проведена профилактическая работа по поддержанию в работоспособном состоянии и своевременному ремонту пожарных гидрантов на территории областного центра, очистки их от снега и льда, в случае необходимости. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартирным домам и источникам пожарного водоснабжения также предусмотрено планом мэрии.

Для противопожарного инструктажа горожан будут привлечены члены добровольных пожарных дружин и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Особые профилактические беседы в городе проведут с представителями группы риска – людьми, злоупотребляющими алкогольными напитками, одинокими пенсионерами и инвалидами, многодетными и малообеспеченными семьями. К участию в таких рейдах привлекут сотрудников служб социальной защиты населения, полиции и Государственной противопожарной службы.

Орловцам разъяснят меры пожарной безопасности «в связи с нагрузками на электрические сети, неосторожным обращением с огнем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Им расскажут о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях. Особое внимание будет уделено жильцам домов и квартир, в которые прекращена подача электроэнергии и природного газа. Кроме того, планом предусмотрено проведение рейдов по предупреждению нарушений обязательных требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

ИА «Орелград»